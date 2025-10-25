Sos violenza di genere: "Ogni mese denunce da una dozzina di donne"

A Macerata si ricevono una dozzina di denunce al mese per violenza di genere. Carabinieri e polizia sono in prima linea, e con il progetto ‘Guardami negli occhi’ vogliamo prevenire quest’emergenza facendo leva sullo spirito critico e il dialogo.

All’Ite Gentili le scuole che hanno preso parte al progetto del Comune contro la violenza di genere si sono confrontate, ascoltando le parole di vari rappresentanti delle istituzioni. Dopo la vicesindaco Francesca D’Alessandro che, inquadrando la quinta edizione del progetto, he evidenziato come "il tema va declinato riflettendo sulle relazioni sane", sono intervenuti il viceprefetto vicario Emanuele D’Amico, il colonnello dei carabinieri Raffaele Ruocco, la direttrice formativa Daniela Zepponi, la dirigente della questura Patrizia Peroni ed Elisa Giusti del centro antiviolenza di Macerata.

Dopo gli interventi, gli studenti hanno partecipato a un laboratorio con il regista e attore Michele Pirani che, tramite il racconto del Rigoletto di Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave, ha analizzato come l’arte possa veicolare messaggi "facendoli interiorizzare maggiormente grazie al racconto di una storia. Nel Rigoletto una donna viene circuita da un potente per i suoi comodi".

Zepponi, spiegando le finalità del progetto, ha parlato di come "le ragazze riescono a cogliere i segnali del rischio, mentre i maschi non diventano soggetti abusanti. Gli studenti hanno partecipato a formazioni teoriche, incontrando le esperte dei centri antiviolenza per parlare di sensibilizzazione di genere, anche nell’ambito digitale. Con la giornalista Alessandra Pierini hanno prodotto un podcast e con l’educatrice Lucia Marinozzi realizzato manifesti grafici. Il tutto si concluderà con una coreografia per un flash mob, ballato sulle musiche del Rigoletto".

Il progetto ha coinvolto dieci istituti per 450 studenti. D’Amico ha offerto una riflessione personale e normativa, di grande sensibilità istituzionale e umana: "Il problema – ha detto – sono gli uomini. In maniera astratta io stesso sarei capace di esercitare violenza. Però poi la parte razionale prevale". Tramite aneddoti e storie, D’Amico ha catturato l’attenzione dei giovani e proposto un esperimento di coscienza: "Andando a casa, pensate ad un momento in cui avete mancato di rispetto ad una donna. La prossima volta non lo farete. Con gli anni come società diverremo immuni a queste dinamiche".

Peroni ha ribadito che "le cose stanno cambiando, ma ancora si cade in certi stereotipi, soprattutto sui luoghi di lavoro". Ruocco ha evidenziato come "da un punto di vista statistico, la violenza di genere non ha geografia. In Italia da inizio anno i femminicidi sono stati 51". Giusti, raccontando l’operato del centro antiviolenza, ha spiegato: "Ci occupiamo quotidianamente di violenze psicologiche, fisiche e molestie. Siamo intrisi di una cultura profondamente maschilista. Viviamo un periodo di post patriarcato, nessuno vent’anni fa aveva l’opportunità di ascoltare questo tipo di incontri, dove si parla di una violenza di genere che è purtroppo strutturale".