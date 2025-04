"Sospendere le deleghe a Persichini". Rigettata la richiesta di Buldorini

È stata rigettata la richiesta di Buldorini che verteva sulla sospensione delle deleghe dell’assessora ai servizi sociali Silvia Persichini per una presunta violazione della riservatezza istituzionale dovuta dall’invio della documentazione di atti consiliari a una pec contestata come non personale. È stata prodotta la documentazione da cui emerge che, in virtù di autorizzazioni e politiche aziendali, la stessa Persichini detiene l’uso esclusivo con accesso riservato.

L’amministrazione di Appignano replica alle accuse del capogruppo di minoranza Luca Buldorini, che aveva chiesto la sospensione delle deleghe dell’assessora per aver trasmesso atti riservati tramite la casella pec cna.appignano@cert.cna.it. "Consiglio comunale amaro per Buldorini. Una pesante insinuazione che poteva essere facilmente da lui verificata prima di iniziare una campagna denigratoria con l’obiettivo di screditare l’assessora e l’amministrazione – prosegue - portando a suo supporto sentenze o riferimenti normativi che si sono poi rilevati o inesistenti o comunque affatto attinenti, diffondendo informazioni fuorvianti per strumentalizzare e promuovere una propria becera propaganda politica".

Durante la seduta comunale di lunedì sera il sindaco Mariano Calamita ha letto una relazione inviata dalla Persichini con cui ha ricostruito "con un dettagliato excursus, la corretta realtà dei fatti e i fondamenti giuridici di supporto". La stessa assessora è intervenuta "esponendo ampiamente le proprie ragioni, illustrando punto per punto l’infondatezza dei dettati normativi richiamati da Buldorini". "L’intera minoranza, presente con tre consiglieri su quattro, al momento della votazione dello loro stessa immotivata richiesta, si è addirittura astenuta, di fatto avvalorando la fondatezza delle ragioni addotte dalla Persichini", aggiunge l’amministrazione.

Rigettata, inoltre, dal sindaco anche l’accusa di Buldorini di inerzia amministrativa con relativa richiesta di istituire una commissione speciale sugli affidamenti di incarichi pubblici e verifica della regolarità amministrativa dell’ufficio tecnico, sulla base di una presunta non idoneità di un professionista esterno a cui il Comune ha affidato dei lavori. L’iter amministrativo è in corso.