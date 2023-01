Sospensiva negata, continuano decolli e atterraggi

Non ci sono elementi, al momento, per pensare a un abuso edilizio con l’aviosuperficie alla Rancia. Per questo il Tar non ha sospeso l’efficacia degli atti del Comune di Tolentino, respingendo l’istanza della società agricola ’Il Pollenza’. In maniera occasionale, l’Avioclub sta usando lo spazio vicino al castello per atterraggi e decolli. In proposito la società agricola ’Il Pollenza’ – che ha proposto diversi ricorsi contro l’aviosuperficie - aveva sollecitato il Comune a intervenire, dato che manca il piano attuativo. Il Comune però aveva risposto di non poter fare nulla, non essendoci alcun abuso edilizio da sanzionare. E questa risposta è stata portata all’esame del Tar, dove la società agricola aveva coinvolto il Comune, l’Enac, la Provincia, la Regione, i privati proprietari delle aree e l’Avioclub. I giudici di Ancona però hanno dato ragione al Comune: in quel terreno non ci sono hangar o depositi di attrezzature, né altre strutture fisse. "Le modeste opere presenti (recinzione in ferri e cordame, coni di plastica, manica a vento, bagno chimico, tavolo in legno con due panchine) non costituiscono abusivismo edilizio o contrasto con il Prg. L’attuale situazione dell’area sembra confermare un uso della pista occasionale e temporaneo. Dunque, nessuna sospensiva cautelare nell’attesa di valutare nel merito tutte le obiezioni che la società agricola ha mosso al progetto dell’aviosuperficie.