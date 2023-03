Sospetto avvelenamento nei parchi Morti un cane e tre gatti: è allarme

Un cane e tre gatti morti per sospetto avvelenamento hanno fatto scattare l’intervento dei carabinieri forestali nei parchi della città. I militari del nucleo cinofilo antiveleno del parco di Chiusi della Verna, dipendente dal Reparto carabinieri del parco Foreste Casentinesi, insieme ai colleghi del comando stazione carabinieri forestali di San Severino, con il cane labrador Titan condotto dal brigadiere Nicola Gonfiacani, hanno perlustrato le aree verdi pubbliche nel rione Uvaiolo e nel rione Glorioso alla ricerca di eventuali altri ‘bocconi’ avvelenati. In tutta la zona il Comune aveva subito informato i proprietari affiggendo cartelli di avviso. Dopo un’approfondita azione di verifica e controllo fortunatamente si sono potuti escludere ulteriori pericoli e i due giardini, nel frattempo chiusi al pubblico, sono tornati pienamente fruibili. I due parchi, peraltro, sono frequentati anche dai bambini. A far scattare l’allarme, e il pronto intervento dei carabinieri forestali di San Severino guidati dal maresciallo Eleonora Zampini, erano stati il sospetto avvelenamento da rodenticidi di un cane, nell’area verde di Uvaiolo, e di 3 gatti in quella del quartiere Glorioso. Il comando dei carabinieri forestali settempedani, attivatosi insieme al Comune, ha chiesto l’intervento dell’unità cinofila antiveleno, un cane addestrato alla ricerca di veleno. Le aree per ora si intendono bonificate anche se non si è ancora riusciti a risalire ai responsabili degli episodi. In entrambi i siti le indagini sono comunque in corso. Un residente del quartiere Uvaiolo, proprietario di tre cani afferma di non aver notato nulla: "Non mi sono accorto della presenza di esche. Non c’è questo allarme e potrebbe benissimo essere che quello del cane sia un episodio isolato. I gatti sono un discorso a parte".

Gaia Gennaretti