Sospiro di sollievo per Alessandro Caldaroni

Sospiro di sollievo per i familiari di Alessandro Caldaroni, fratello dell’assessore al commercio Francesco, rimasto vittima di un incidente in moto nella nel pomeriggio di venerdì. Il 42enne, pescatore comproprietario del ‘Minello Padre’, dopo la caduta era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette, fortunatamente cavandosela con qualche piccola contusione ed escoriazione. Caldaroni era uscito per fare un giro e al momento del ritorno a casa aveva avuto un impatto con una autovettura, sulla Statale Adriatica, in località Potenza Picena. A seguito dell’impatto la moto guidata dal civitanovese era andata a fuoco.