"Sosta a pagamento vogliamo chiarezza"

Ampliamento dei parcheggi a pagamento in centro e sul lungomare sud e nord, Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi di ’Siamo Civitanova’ intervengono con una interrogazione consiliare e criticano la strategia del Comune "per incontri fatti con alcune categorie di operatori, escludendo, però, tutto il resto della cittadinanza e di tutti coloro che per lavoro o per altre esigenze sostano nelle zone centrali di Civitanova".

Le due consigliere della lista civica di minoranza chiedono all’amministrazione "quale sia I’interesse pubblico nella previsione di allargamento delle zone blu e in quali periodi dell’anno sarebbe prevista la modifica".

Squadroni e Bianchi si rivolgono al sindaco per sapere "quali sono le zone interessate dalle nuove previsioni di parcheggio a pagamento e se siano previsti stalli riservati ai residenti, nonché costi e previsione di abbonamenti".

Nel documento che hanno protocollato c’è anche la richiesta di informazioni sulla Civitas, società comunale: "Sarà investita della gestione di tutti i parcheggi a pagamento, inclusi quelli di nuova istallazione, o verrà estenalizzato il servizio? E la commissione consiliare competente è stata informata, o convocata, per I’illustrazione e per la discussione del progetto?".