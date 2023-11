Sosta blu, il sindaco: "Non accettiamo veti"

"Sul nuovo piano parcheggi non accettiamo veti e pregiudiziali di qualcuno, né poniamo ricatti". Così, il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo le reazioni che ci sono state nei giorni precedenti circa la volontà dell’amministrazione comunale di rendere a pagamento alcuni stalli della città, progetto ancora tutto da definire e per il quale, lo scorso venerdì, si è svolta una riunione a palazzo Sforza con residenti, balneari e commercianti. Nei giorni scorsi, infatti, era stato il portavoce degli abitanti di via Piave e dintorni, Marsilio Marsili, a diramare una nota in cui esprimeva disappunto e perplessità sulla questione: "Vogliono rendere più difficile la vita dei residenti del centro?", le parole di Marsili che sull’incontro in Comune chiedeva: "Chi rappresentavano i presenti? Con quale metodo democratico sono stati chiamati?".

Secca la replica di Ciarapica. Che senza citare il diretto interessato spiega: "Leggere che si è contrari a priori, tra l’altro da persone che non erano nemmeno presenti quel giorno, mi dispiace. C’è stato un confronto con le categorie, il dibattito è stato sereno. I veti non mi piacciono". Quanto all’idea di aumentare gli stalli blu, il sindaco ha spiegato che "si sta ragionando su un nuovo piano parcheggi che comprenda l’utilizzo di app, l’ampliamento dei posteggi, compresi quelli per motorini e biciclette e collegamenti con bus navetta al lungomare sud". Mentre il numero dei nuovi posti auto in cui verrà richiesto un ticket non è stato ancora comunicato "perché – specifica – si tratta di un disegno ancora in fase di studio, da arricchire con le proposte dei cittadini e che arriva a seguito delle sollecitazioni delle categorie. Quale zona verrà interessata? Quella del centro". Dunque, sembrerebbe escluso il lungomare.

E le tariffe? "Non vorrei scendere in un dibattito di così basso livello – sottolinea il primo cittadino –. Tuttavia saranno canoni calmierati e alla portata di tutti, con i proventi da impiegare su turismo e viabilità". Al vaglio, le ipotesi di un abbonamento giornaliero e la formula della mezz’ora gratis.

"Non è possibile – aggiunge – che a Civitanova non ci sia ancora una regolamentazione della sosta. In nessun altra città vige una simile situazione, non si può avere l’auto posteggiata per sempre. La misura va a vantaggio del Comune, così si favorisce la rotazione dei parcheggi. Sono in molti – conclude – ad essere stufi della sosta lunga, anche i bed & breakfast".