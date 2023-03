"Sosta blu, multa da sessanta euro dopo aver pagato l’avviso"

Sosta a pagamento, "enormi difficoltà per il cittadino" in caso di contestazione "per i parcheggi gestiti da ‘Impresa servizi generali srl unipersonale’ in quanto non sufficientemente informatizzati e organizzati". A segnalarlo è Massimo Giorgetti: "Per pagare una contestazione non è possibile farlo online, sul sito parcheggimacerata.itricercaavviso perché non funziona, ma occorre chiamare la sede 0733.260281 per farsi dare a voce il numero di conto corrente su cui versare in quanto non è scritto nell’avviso; poi bisogna recarsi alle Poste perché con la propria banca non sai quale bollettino utilizzare; quindi si deve pagare l’aggravio del bollettino postale di altri 2 euro e perdere tempo nell’ufficio postale e scansionare e inviare il bollettino via mail a [email protected] Se salti uno di questi punti ti arriva la multa a casa di 60 euro". È quello che è capitato a lui. "Ora – sottolinea Giorgetti – mi chiedo come mai il Comune accede a un contratto con una società che non ha i requisiti minimi per questa attività, un sito web da 100 euro senza nessuna utilità, un metodo di pagamento non adeguato ai tempi visto che ormai tutte le città hanno una app con pagamento da smartphone. Immagino come una persona anziana possa districarsi in questi eventi senza un aiuto". Giorgetti segnala la sua vicenda "per cercare di imporre a questa ditta di modernizzarsi ed evitare ad altri utenti di patire queste vicende incomprensibili nel 2023". Giorgetti passa "occasionalmente a Macerata per lavoro in zona ospedale dove da tempo nei parcheggi gestiti da Apm esiste una app che ti permette di pagare agevolmente. Il 31 gennaio mi devo recare in Camera di commercio, parcheggio sugli stalli blu, apro l’app e pago. Al ritorno trovo un avviso di accertamento per non aver pagato la sosta. Mando via mail la ricevuta del pagamento online e ricevo la risposta: ‘Come può vedere siamo due società distinte’". L’app Apm "non consente la sosta nelle aree di concessione della scrivente società ISG srl. La invitiamo a saldare l’avviso entro 7 giorni o verrà emessa sanzione". Da lì inizia una serie di vicissitudini e il 17 marzo "mi arriva una multa da 59 euro e 95 centesimi. Chiamo l’impresa e mi dicono che siccome le Poste comunicano i pagamenti con un ritardo di due mesi, loro non possono aspettare e mandano la multa. Aggiungono di avermi detto a voce che per ovviare a tutto ciò avrei dovuto mandare una mail con la scansione del versamento. Mi chiedo come mai queste indicazioni me le deve dire un operatore a voce e non sono scritte sull’accertamento".