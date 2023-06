Sosta con disco orario in piazza

Scatta la sosta regolamentata con disco orario in piazza Perfetti, a Sarnano. L’amministrazione ha stabilito l’utilizzo dei 14 stalli di sosta in questo modo: sei per le sole autovetture, regolamentati da disco orario, valido dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, con un tempo massimo di sosta di un’ora. Nei giorni festivi e prefestivi vige il divieto di sosta con rimozione. Due stalli per le sole autovetture, regolamentati da disco orario, valido tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi, dalle 8 alle 20, sempre con un tempo massimo di sosta consentita di un’ora; cinque stalli di sosta riservati alle auto dei residenti nel centro storico muniti di permesso, uno riservato a soggetti in possesso di pass disabili. "Le poche aree di sosta che si trovano in piazza Perfetti – viene spiegato nell’ordinanza – sono interessate da molta affluenza di veicoli, per la vicinanza agli uffici comunali, alle attività commerciali e al centro storico. Spesso i parcheggi vengono occupati dalle auto per soste di lungo periodo, pregiudicandone l’uso da parte di tutti coloro che hanno esigenza di usufruirne per soste brevi. Sussiste la necessità di garantire la fluidità della circolazione e la rotazione dei veicoli in sosta, per consentire l’utilizzo dei parcheggi al maggior numero di utenti". Da qui l’istituzione della sosta regolamentata con disco orario e l’individuazione di parcheggi riservati a residenti e disabili.