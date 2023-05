Sosta con disco orario nelle vie principali

di Diego Pierluigi

Nuove misure mirate al miglioramento della circolazione e alla gestione della sosta dei veicoli saranno adottate dal Comune di Corridonia. Tra le principali c’è la regolamentazione oraria proprio della sosta, che partirà in via sperimentale per la durata di quattro mesi (valida solo nei giorni feriali escluso festivi, prefestivi e festivi infrasettimanali) in varie zone della città. Nella fascia oraria dalle 8 alle 12 sarà possibile sostare nelle piazze Corridoni (in parte) e del Popolo per 90 minuti, in via Cavour per 60 minuti (largo Pallotta), in via Santa Chiara per 90 minuti e in via Sant’Anna (spazi antistanti la banca Carifermo) per 60 minuti. Dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, la sosta sarà così regolata: per 90 minuti nell’intersezione tra porta Trieste e Chiesa di Santa Croce, poi in via Sant’Anna per 90 minuti (tratto compreso tra l’ingresso ex Enaoli e Croce Verde) e per 60 minuti in via Roma. Infine, dalle 8 alle 19 il disco orario andrà messo per 60 minuti in via Trento (a monte e valle dell’impianto semaforico) e per 60 minuti in via Sant’Anna (area di sosta di fronte al bar Barone).

"La misura è operativa sin da subito ed a breve sarà dato un preavviso sull’istallazione dell’apposita segnaletica – ha spiegato Nelia Calvigioni, assessore alla Polizia locale –. Abbiamo cercato di operare una scelta ponderata, lasciando ad esempio la piazza mezza giornata con il parcheggio libero, in modo da venire incontro anche alle esigenze espresse dalle attività commerciali. Chiaramente, questa è una prova e vedremo poi la soluzione migliore per dar modo ad una sempre maggiore utenza stradale di usufruire di uno spazio". L’Ente ha dato, inoltre, il via ad uno studio per valutare la realizzazione di alcune rotatorie come all’intersezione di via Dei Mestieri con via Dell’Ingegno e all’intersezione tra le vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Conce e dell’Artigianato. Inoltre, attivando per l’appunto incontri pubblici tra Amministrazione comunale e cittadini residenti nelle vie interessate, verrà considerata una viabilità alternativa, eventualmente con istituzione dei sensi unici di marcia e aree di sosta laterali ai marciapiedi, nelle vie: Raffaello, Sejano, Giusto e Vincenzo da Montolmo, Conce e Cecchino Vanni.