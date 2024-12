Sosta gratuita in centro per lo shopping natalizio: accordo soddisfa Viviamo Civitanova

L’accordo raggiunto sulla concessione dell’ora gratuita di sosta in centro per rilanciare lo shopping natalizio soddisfa anche i commercianti di Viviamo Civitanova. Pagando cinquanta centesimi si potrà parcheggiare un’ora e mezza e l’agevolazione durerà poco più di un mese. Inoltre due aree sosta verranno rese gratuite; l’ex Anconetani e quella a ridosso del Varco.

"Coscienti che il settore commercio sia da valorizzare come motore economico del centro storico – scrivono – ci siamo fatti carico di sensibilizzare l’amministrazione della necessità di un sostegno attraverso un sistema che consentisse il turnover della sosta".

La soluzione che è stata deliberata martedì pomeriggio dalla giunta non è tuttavia proprio quella che si aspettava l’associazione, che chiedeva di liberare gli utenti dall’obbligo di passare dal parcometro. L’ora gratuita infatti scatterà, ma solo dopo aver inserito nella colonnina 50 centesimi, che danno diritto a occupare lo stallo per mezz’ora, come da normale tariffa, ma che in questo caso regaleranno ulteriori sessanta minuti in tutto il perimetro della zona blu. Si comincia sabato e sarà così fino al 18 gennaio, abbracciando quindi anche il periodo dei saldi invernali e con l’aggiunta delle aree ex Anconetani, nella zona portuale, e dello spazio di via Tito Speri (Varco sul mare) che diventeranno completamente gratuite.

"Auspichiamo – aggiunge l’associazione Viviamo Civitanova – che questa collaborazione sia l’emblema di un primo passo verso il rilancio del commercio di vicinato inteso come Centro Commerciale Naturale". Quindi il plauso a Palazzo Sforza: "È indiscusso che difronte alla nostra richiesta abbiamo avuto un’amministrazione attenta e sensibile, cha ha voluto cogliere l’occasione per dimostrare vicinanza e sostegno alle richieste delle piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, che sono fondamentali per Civitanova".

Bene per i commercianti anche "l’idea di utilizzare il parcheggio di via Tito Speri e quello ex Anconetani a costo zero per questo periodo, per essere ancora più accoglienti nei confronti di turisti e di residenti. È importante promuovere e pubblicizzare queste due aree, così come i parcheggi dietro alla stazione ferroviaria e dietro alla concessionaria Via Vai. Dovremmo renderli meglio raggiungibili e fruibili mediante l’apposizione di idonea segnaletica, non solo a Civitanova ma anche fuori dal territorio comunale".