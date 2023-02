"Sosta in centro, si faccia un passo indietro"

di Lorena Cellini

Zona arancione in centro, i residenti delle vie Piave, Vela (tratto fra via Piave e via Mazzini), Baracca, Hermada, Mazzini e corso Vittorio Emanuele hanno chiesto un passo indietro alla giunta in attesa di uno studio approfondito sulle problematiche di traffico e sosta o, in alternativa, che il parcheggio riservato sia un privilegio esteso a tutti. Ma, al momento se ne tornano a casa a mani vuote i cittadini che vivono in queste strade e che ieri hanno incontrato il sindaco Fabrizio Ciarapica e la comandante dei vigili urbani, Daniela Cammertoni. Obiettivo "cercare una soluzione equilibrata che tenga conto dell’interesse collettivo, a seguito della delibera di maggio 2022" spiegano Enrica Chiarastella, Alessandro Mazzaferro e Marsilio Marsili.

Rappresentano un nutrito gruppo di famiglie che devono fare i conti con parecchi disagi dopo la scelta della giunta di istituire la zona arancione nelle vie Asiago, Col di Lana e all’estremità sud di via Vela, dove i parcheggi sono stati riservati solo ai residenti. "Il sindaco – riferiscono – si è riservato di ricontattarci per cercare una soluzione da portare al confronto con tutta la cittadinanza".

Al momento questo hanno ottenuto, dopo aver ribadito la loro contrarietà al provvedimento dell’amministrazione. "Abbiamo avuto – raccontano – un primo contatto con la comandante della Municipale, le abbiamo fatto presente che le problematiche poste a giustificazione della delibera incidono in modo più pesante in termini di sicurezza e ordine pubblico e che non ci sono giustificazioni per penalizzare le nostre vie. Le abbiamo anche posto soluzioni riguardo all’uscita da via Col di Lana verso via Piave".

Il sindaco ha fatto presenti problematiche a giustificazione della delibera "prima mai annunciate – sottolineano i residenti – relative all’agibilità del lavoro del Cosmari, comunque superabili e ci è stato annunciato uno studio per soluzioni relative alla viabilità che chiaramente ci pone forti perplessità sull’urgenza della delibera".

A Ciarapica hanno esposto loro soluzioni: "L’utilizzo per il parcheggio degli spazi tra l’estremità sud di via Vela, via Asiago e via Col di Lana e raggiungimento del centro a piedi, inoltre disegnare sulle strade interessate gli stalli sosta affinché vengano usati più razionalmente, e restare gratuiti dove già lo sono. Infine favorire il mezzo pubblico per l’entrata dei non residenti in centro".