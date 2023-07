"Sosta per studenti, è tutto fermo"

"Ancora tutto tace sul fronte dei parcheggi per gli studenti – denuncia Azione universitaria –, un servizio indispensabile, specie se combinato col trasporto pubblico locale, per i pendolari che vanno a Macerata per studiare. I colloqui tra l’Università e l’Apm sono iniziati più di un anno e mezzo fa su iniziativa del Consiglio degli studenti, e hanno portato a una proposta formale di convenzione giunta all’ateneo a febbraio 2022. La proposta è stata valutata anche dal Consiglio degli studenti, che ha replicato a marzo. Da lì, il nulla. L’ateneo sembra disinteressato ed è per questo che abbiamo appena inviato una mail per sollecitare il superamento dello stallo. Su questo tema, di fronte a un silenzio che dura da troppo tempo, siamo la prima e unica associazione studentesca a muoversi con coraggio". L’associazione si augura di non dover arrivare all’ennesimo anno accademico "senza alcuna misura seria".