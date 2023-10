"Sosta selvaggia e traffico a Civitanova: non si vive a Fontespina"

"Traffico e sosta selvaggia padroni di Fontespina. Sogniamo un quartiere più vivibile, con servizi e piste ciclabili, una zona modello di ecosostenibilità". Il Comitato ‘Cittadini elettori attenti’ (Cea) torna a farsi sentire sulle questioni riguardanti la zona nord della città. "Qui le auto sfrecciano – dicono i componenti – mentre d’estate il rione si trasforma in parcheggio selvaggio a servizio delle spiagge". Lo stesso argomento era stato affrontato dal Carlino circa un mese fa, dando voce ai commercianti che lamentavano il mancato rispetto del disco orario in via Cristoforo Colombo. "I cittadini – prosegue la nota del comitato – hanno diritto di vivere una realtà totalmente appagante e senza stress. Per questo, torniamo a chiedere gli attraversamenti pedonali rialzati per le vie Saragat, Bragadin e Balbo e la sostituzione dei semafori all’incrocio tra via Pigafetta e via Bragadin con quelli che regolano anche l’attraversamento dei pedoni". Dal comitato vengono invocate "strisce pedonali rialzate" anche in via IV Novembre, mentre per la Statale il sollecito concerne "l’illuminazione lato est, attualmente assente" e ancora "i semafori a chiamata, oltre che i pannelli con l’indicazione della velocità sostenuta". Secondo Cea, di cui si fa portavoce Angelo Broccolo, è necessario "dare la possibilità a tutti di raggiungere le scuole, l’oratorio, le sedi delle attività sportive e ricreative a piedi o in bicicletta, in piena sicurezza. Per far sì che questo accada, c’è bisogno di realizzare infrastrutture come percorsi ciclopedonali, che sono possibili a costi limitati e con interventi molto semplici. Tali percorsi servirebbero anche ad abbattere le barriere architettoniche".