Sosta selvaggia, scattano le multe contro i furbetti

Ordini chiari da Palazzo: basta con la sosta selvaggia nel cuore del centro storico di Recanati. A finire nel mirino della Polizia municipale sono le auto parcheggiate senza criterio in piazza Leopardi, davanti alla Bcc, lungo corso Persiani fuori dalle strisce blu e, soprattutto, quelle in sosta selvaggia davanti a bar e farmacia. Proprio quest’ultimo punto è diventato emblematico del caos quotidiano: dalle quattro alle cinque auto si fermano su di un lato a ridosso di grosse fioriere a spine di pesce, spesso anche con le quattro frecce, con il restringendo della carreggiata. Il risultato? Code a causa dei mezzi più grandi costretti a fermarsi in attesa che il "furbetto del parcheggio" risalga in macchina e liberi la strada. Ma adesso il Comune ha deciso di dire basta.

Le prime multe sono già state elevate e a farne le spese, ironia della sorte, sono stati soprattutto i residenti, colti di sorpresa da un cambio di rotta che qualcuno definisce più punitivo che preventivo. Le nuove direttive impartite alla Municipale stanno già facendo discutere. C’è chi applaude al ritorno dell’ordine e chi invece teme che una stretta troppo severa possa disincentivare ancor di più la frequentazione del centro storico, già penalizzato da anni da una mobilità difficile e da parcheggi insufficienti.