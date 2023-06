Sostanze cancerogene e mercurio, è allarme

di Lorena Cellini

Sostanze cancerogene, mercurio e altri inquinanti pericolosi per la salute nell’area della pista ciclabile e nella spiaggia a ridosso del Chienti. Per 750 metri lineari compresi tra il Tiro a Volo e la foce del fiume vietato sedersi o sdraiarsi. Non che questa sia una zona dove civitanovesi e turisti prendono la tintarella, ma non potranno più farlo in ogni caso: ora vi campeggeranno cartelli con la scritta "area contaminata, divieto di accesso e divieto di sedersi e sdraiarsi al suolo". Con l’estate davanti, una pubblicità negativa per la città, fresca di conferma della Bandiera Blu, ma da decenni inserita dentro il perimetro del Basso Bacino del Chienti, sito tra i più inquinati d’Italia che rende il territorio tra quelli con le percentuali più alte di decessi per patologie che lo studio ‘Sentieri’, commissionato dall’Istituto superiore di sanità collegata all’inquinamento delle falde idriche, compromesse dalla sversamento di sostanze usate nella lavorazione della calzature e smaltite nel terreno invece che nei modi di legge. Inquinamento che impatta anche sul terreno per cui ieri il sindaco Fabrizio Ciarapica ha dovuto emettere un’ordinanza sulla base dei risultati dei sondaggi effettuati dal geologo Luciano Taddei, incaricato dal Comune nel giugno del 2022 di redigere una analisi di rischio nell’area della pista ciclabile del Chienti. Dopo i sondaggi, il 14 gennaio 2023 il geologo ha consegnato il risultato delle analisi dalle quale emerge che per alcuni componenti inquinanti la concentrazione supera i limiti di legge, il che rende l’area pericolosa anche al contatto dermico con il terreno. Sono passati mesi senza che di questo fosse data comunicazione e adesso arriva l’ordinanza in cui il sindaco spiega "che in passato su questa area venivano gettati rifiuti vari specialmente quelli provenienti da cantieri edili" e che "fino a questo periodo, causa del continuo maltempo, l’area non è stata frequentata assiduamente e la presenza si è limitata pressoché solo alla percorrenza lungo la pista ciclabile e comunque senza sosta con seduta al suolo". Ciarapica continua scrivendo "che con l’approssimarsi della bella stagione, per il principio di precauzione appare necessario adottare cautela al fine di evitare i rischi dovuti agli inquinanti individuati". Nell’ordinanza viene inoltre chiarito "che il semplice passaggio lungo la pista ciclabile dove è presente un manto stradale non appare foriero di pericolo per la salute".