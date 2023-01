Sostanze cancerogene in un negozio: denunciato

di Lorena Cellini

Più di 500 confezioni di cosmetici e profumi contenenti sostanze cancerogene sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Civitanova in un emporio cinese. Contenevano il Lilial, un prodotto vietato dalla legge in quanto classificato tra quelli di genere cancerogeno, mutageno o tossico. L’operazione delle fiamme gialle, che è stata inquadrata nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati a monitorare le mete dello shopping, ha tolto dal mercato ben 557 prodotti dedicati alla cura della persona e tutti contenenti il butilfenil metilpropionale, sostanza nota a tutti con il nome Lilial. Le attività di polizia economico-finanziarie avevano il principale obiettivo di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore, in ordine alle informazioni minime da indicare sulla merce esposta in vendita, per tutelare il consumatore e assicurargli consapevoli scelte di acquisto. In questo contesto sono stati così predisposti controlli nelle aziende a rischio esposizione e vendita di cosmetici contenenti il composto chimico del butilfenil metilpropionale, conosciuto con il nome Lilial, utilizzato per la preparazione di alcuni prodotti e oggi vietato, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene. I sopralluoghi effettuati hanno portato la Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova in un emporio cinese e a individuare sugli scaffali 557 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti la sostanza vietata. Pertanto, tutta la merce incriminata è stata sottoposta a sequestro probatorio e il legale rappresentante della società oggetto del controllo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. L’attività svolta si inquadra nell’azione condotta dalla Guardia di Finanza a tutela della salute e mirata al contrasto della diffusione e alla vendita di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, per contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo in cui gli operatori economici possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. Si tratta della seconda operazione consecutiva della Guardia di finanza, dopo il blitz in due gioiellerie del centro città, fine nei guai per esercizio abusivo del ’compro oro’, con sei orologi d’oro, usati, sequestrati, per un valore di oltre 50mila euro.