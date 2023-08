Sostanze cancerogene sul Chienti: "Altri sondaggi per capire i rischi"

di Lorena Cellini

Sei mesi dopo la consegna al Comune di Civitanova dell’analisi di rischio che ha evidenziato la presenza di sostanze cancerogene nella spiaggia davanti al Tiro a Volo e nel parco fluviale del Chienti, si è svolta la conferenza dei servizi per analizzare il caso. Si è parlato anche della posizione del sindaco Fabrizio Ciarapica rispetto al divieto di frequentazione delle aree contaminate emesso a giugno, cinque mesi dopo la relazione sull’inquinamento firmata dal geologo Luciano Taddei. La conclusione è che si faranno ulteriori sondaggi "per rimodulare l’analisi di rischio". Alla conferenza del 27 luglio (i verbali sono stati resi pubblici ieri, pubblicati in Albo pretorio) presenti dirigenti e funzionari della Regione, della Provincia di Macerata, del Comune di Civitanova (c’erano anche Ciarapica e gli assessori Roberta Belletti e Ermanno Carassai oltre al segretario generale Sergio Morosi), dirigenti dell’Arpam e dell’Ast, lo stesso Taddei, l’avvocato Gianluigi Boschi come consulente legale del Comune e altri consulenti tecnici del Comune. L’illustrazione dell’analisi di rischio ha ribadito "che per entrambe le aree mappate (A il percorso della ciclabile e B la zona del Tiro a Volo) "si rileva un rischio cancerogeno e tossico non accettabile legato all’esposizione diretta (ingestione e contatto dermico) al suolo e per l’area B anche un rischio tossico non accettabile per inalazione di vapori indoor dal suolo profondo. Tuttavia per l’area A l’analisi sviluppa una ulteriore ipotesi, ovvero che i fruitori non abbiano contatto diretto con le matrici inquinate, condizione che anche attualmente si verifica lungo il tracciato della ciclabile: in tal caso risultano eliminate le condizioni di rischio". Una fase in cui è intervenuto Morosi spiegando che "è stato chiesto anche il contributo da parte di altri consulenti esterni per capire cosa dovesse fare il sindaco per la tutela della salute pubblica, nelle more della bonifica dell’area, anche a seguito dell’ordinanza emessa a giugno 2023". E’ emerso che secondo i tecnici ingaggiati dal Comune vada considerata la differenza tra aree pubbliche e aree industriali, per tenere conto di una diversa esposizione e frequentazione, anche se è stato evidenziato dall’Arpam "che la zona è frequentata anche da soggetti fragili come anziani e bambini". Nel merito Ciarapica ha dichiarato "che quella zona non è un parco o un verde pubblico perché, al di fuori del percorso ciclabile, gran parte dell’area non è praticabile in quanto infestata di rovi e canneti" e riferito che nella relazione dei consulenti tecnici del Comune "è suggerito un approfondimento delle analisi fatte, con una speciazione degli elementi inquinanti come il piombo che potrebbe anche non essere cancerogeno in quanto i sali del piombo non sono tutti cancerogeni". La conferenza si è conclusa ritenendo opportuni ulteriori approfondimenti per una "rimodulazione dell’analisi di rischio e una eventuale suddivisione in sub aree modulata a seconda degli usi e delle proprietà". Dall’Ast chiesta, per l’area della ciclabile, "una segnaletica più puntuale ed esaustiva circa l’eliminazione delle condizioni di rischio per la popolazione" e quanto a quella del Tiro a Volo "dovrà essere mantenuta la condizione di divieto di accesso con delimitazione fisica dell’area".