"SoStar tra i libri", un fine settimana dedicato ai bambini

Arriva a Pollenza, sabato e domenica, la prima edizione di "SoStar tra i libri – Festival di pagina in pagina", organizzato dal Comune al Chiostro dei SS. Francesco e Antonio. Si parte sabato alle 17.30 con la presentazione della guida "Le Marche con i bambini" (Giaconi) di Silvia Alessandrini Calisti, Vissia Lucarelli e Lucia Paciaroni, con una caccia al tesoro in centro (consigliata la prenotazione, 347.2566253 o [email protected]). A seguire, merenda offerta dall’amministrazione. Alle 21.15 presentazione della guida escursionistica "Marche a piedi" (Iter Edizioni) con gli autori Nicola Pezzotta, Luca Marcantonelli e Stefano Properzi. Domenica, dalle 18, il chiostro sarà colorato da storie per i più piccoli grazie al Progetto Lettorìa con La Fabrica Teatro e Le Compagnie del Cocomero. Alle 18 (consigliato dai 3 anni) Rosetta Martellini ed Elena Carrano propongono "Le storie sono vere? A viva voce negli albi illustrati", alle 19 è il turno dei bimbi dai 6 anni con "Fiato alle Fiabe. C’era una volta e c’è ancora", insieme alla violoncellista Valentina Verzola. Il festival si chiude con Lucia Tancredi e il suo libro "Racconti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese" (Quodlibet). Durante il festival, si terrà anche una mostra-mercato delle case editrici (www.comune.pollenza.mc.it).