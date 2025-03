Sostegni agli sfollati del terremoto: istanza da presentare entro fine marzo

C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la dichiarazione dei requisiti del Cda, il contributo del disagio abitativo, ex Cas, sulla piattaforma informatica Sem. La scadenza è valida anche per i beneficiari di Sae, alloggi sostitutivi delle Sae, moduli prefabbricati rurali emergenziali e altre forme di assistenza. La misura è riconosciuta alle famiglie la cui abitazione principale sia stata distrutta o gravemente danneggiata dal sisma, che hanno già richiesto il contributo per la ricostruzione. La dichiarazione del mantenimento dei requisiti per l’assistenza e delle eventuali cause impeditive alla richiesta di contributo per la ricostruzione va presentata sulla piattaforma https://appsem.invitalia.it.