Sostegno a tredici attività, il Comune liquida i contributi

Il Comune di Porto Recanati fa sapere che sono stati liquidati dei contributi economici a favore di ben 13 attività commerciali del paese, per aiutarli a far fronte ai rincari energetici. In precedenza, infatti, l’ente comunale aveva pubblicato un bando rivolto proprio agli esercenti in difficoltà. A darne notizia è il sindaco Andrea Michelini, tramite un comunicato: "L’amministrazione, a seguito del bando emesso per l’erogazione di contributi a sostegno delle attività economiche, ha effettivamente posto in liquidazione contributi economici per 13 attività produttive della nostra città". Sempre il sindaco Michelini, ricorda che le attività che hanno potuto fare domanda sono state quelle "che in conseguenza della pandemia avevano subito una riduzione del 20% del risultato economico dell’anno 2021 in relazione al 2019, e nel contempo avevano subito un aumento dei costi energetici nei primi tre trimestri del 2022 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale contributo – aggiunge Michelini – concretizza le politiche di vicinanza e aiuto poste in essere dall’amministrazione nei confronti di quelle attività economiche che negli ultimi due anni, prima a causa della pandemia e poi per i noti eventi bellici, hanno attraversato gravi difficoltà".