Sostegno agli anziani: ci sono i fondi

È uscito l’avviso pubblico per l’assegno di cura per anziani non autosufficienti. Sono destinatarie, appunto, le persone anziane non autosufficienti che, nell’ambito territoriale sociale XVI di cui fa parte anche Tolentino, vengono gestite direttamente dalle proprie famiglie o con l’aiuto di assistenti privati in possesso di regolare contratto di lavoro. La domanda, redatta su apposito modello, dovrà pervenire entro e non oltre il 22 dicembre tramite pec a montiazzurri@pec.it o per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno, solo ed esclusivamente alla sede dell’ente capofila: unione montana dei Monti Azzurri ufficio servizi sociali, via Trento e Trieste 62026 San Ginesio. In alternativa, la consegna della domanda può avvenire a mano, previo appuntamento telefonico (0733656336 interno 5 e poi 3), durante l’orario di ufficio e precisamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 nella sede dell’unione montana di San Ginesio. I requisiti per l’accesso si trovano sul sito del Comune di Tolentino.