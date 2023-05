Sostegno ai giovani inattivi: finanziato progetto di formazione

"In un territorio come il nostro la presenza di neet, ossia di giovani in condizioni di inattività, che non studiano e non lavorano è un dato su cui riflettere. Per questo saluto con soddisfazione il fatto che il progetto Fresco, di cui siamo partner, sia stato ammesso a finanziamento giungendo secondo a livello nazionale per un bando promosso da Anci". A parlare è il presidente dell’unione montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci; il progetto ha l’obiettivo di realizzare un percorso formativo per un coinvolgimento diretto di questi giovani in una filiera produttiva. "È un’opportunità in più che offriamo ai nostri ragazzi – prosegue Gentilucci -. Questo è anche un territorio ricco di occasioni, per le sue caratteristiche uniche dal punto di vista ambientale, storico, culturale". Fresco, Formazione ricerca educazione per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento dei giovani, sarà gestito dagli Ats 16, 17 e 18 in collaborazione con diversi partner del territorio, dalle università ai sindacati, alle associazioni di categoria e del terzo settore.