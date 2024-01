Sostegno ai progetti delle associazioni giovanili

Il Comune di Recanati lancia un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per cercare associazioni, operanti nel territorio comunale, il cui funzionamento e l’attuazione delle attività siano affidate ai giovani e i cui organi direttivi siano costituiti prevalentemente da giovani under 35, per la realizzazione di un massimo di cinque attività laboratoriali nell’ambito del progetto realizzato in partenariato con il Comune di Macerata per l’emersione e riattivazione di quei giovani che oggi purtroppo non studiano né cercano lavoro. "Ci rivolgiamo alle associazioni giovanili perché con la loro esperienza e con la creatività che spesso caratterizza i giovani, diventino a propria volta protagoniste di questo processo di attivazione" spiega il sindaco Antonio Bravi. Ogni Associazione dovrà proporre almeno un laboratorio, che unisca la teoria con la pratica, per il quale c’è a disposizione un contributo di mille euro, negli ambiti della falegnameria, restauro e riparazione, giardinaggio, arte, musica e spettacolo, sviluppo delle competenze digitali, artigianato, cucina, cucito, riciclo, riutilizzo e riparazioni di diverso tipo. "Il miglior metodo per raggiungere i giovani è la forma della comunicazione tra coetanei, per questo si è optato in prima istanza al coinvolgimento del Centro di aggregazione giovanile di Fonti San Lorenzo, con ampia esperienza sul campo, e in seconda istanza ad attivare altre associazioni giovanili presenti nel nostro territorio" ha spiegato l’assessora ai Servizi Sociali Paola Nicolini. Le Associazioni interessate possono partecipare compilando l’apposito modello presente nel sito web del Comune che va inviato entro il 31 gennaio. "Il mondo dell’associazionismo, in particolar modo quello giovanile, è estremamente radicato e partecipe alla vita cittadina" ha aggiunto la consigliera comunale Roberta Sforza.

Antonio Tubaldi