Sostegno ai talenti locali: "La nostra moda a Parigi"

Nella cornice dei saloni dell’Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville che ospita l’Ambasciata d’Italia a Parigi l’artigianalità maceratese ha conquistato tutti. Nel corso della settimana della Moda di Parigi, infatti, si è svolto l’evento "Marche en mode" organizzato dalla Regione e dall’ufficio di Parigi dell’Agenzia Ice. E una serata, presentata da Natasha Stefanenko, è stata dedicata ai giovani talenti della regione impegnati nella moda. Sono stati presentati i prodotti di 14 aziende, che abbracciano il mondo del calzaturiero, della pelletteria, dell’abbigliamento e degli accessori. E tra queste 14 molte arrivavano dal maceratese. Francesca Bracalenti di "Dolcevita" di Morrovalle ad esempio ha sottolineato: "Le mie collezioni esprimono l’arte e la fedeltà al made in Italy. Ho avviato un importante progetto di economia circolare. Per la realizzazione di alcune capsule, per esempio, reintrecciamo i tessuti eccedenti nelle diverse fasi di lavorazione. Ai bambini, che oggi sono sempre più attenti ai temi della sostenibilità spiego come realizzo i miei capi". A Parigi, la Regione ha portato anche Violetta Marzialetti di Civitanova. "Questa per noi – ha detto – è una delle piazze di riferimento oltre al mercato coreano e giapponese". Daniele Macellari ha creato il brand "Giovanna Nicolai", riprendendo il nome della nonna. La sua azienda ha sede a Civitanova e nel corso della serata parigina ha fatto sfilare le sue creazioni ed ha aggiunto: "Grazie a iniziative come questa, Parigi nel corso degli anni è diventata un mercato di riferimento per la mia azienda. La produzione dei miei capi avviene completamente nelle Marche tra Filottrano e le province di Macerata e Ascoli". L’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Maria Antonini, ha spiegato come l’obiettivo sia quello "di dare visibilità e un ritorno internazionale al nostro mondo imprenditoriale legato alla moda, al calzaturiero, all’abbigliamento che sappiamo essere in sofferenza. Una vetrina così importante, in una sede prestigiosa, rappresenta un’occasione per tante aziende marchigiane che sono state selezionate e che faranno conoscere il made in Marche, del quale dobbiamo esser orgogliosi". L’ambasciatrice a Parigi Emanuela D’Alessandro commentando la serata ha detto: "L’iniziativa si innesta perfettamente nella strategia nazionale di promozione della moda italiana nel mondo. Nel corso della serata il pubblico parigino e tutti gli ospiti presenti hanno potuto ammirare le collezioni e il talento dei nuovi stilisti e delle aziende marchigiane".

Vittorio Bellagamba