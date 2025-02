Sostegno al credito. Incontro sui bandi

Oggi alle 15 alla Camera di commercio in via Lauri si terrà un incontro del ciclo "Diamo credito alle aziende". Organizzato dalla Regione in collaborazione con Svem per illustrare i nuovi bandi di sostegno al credito e alla patrimonializzazione delle imprese, l’evento presenterà i bandi in uscita a marzo.

Tra le opportunità spiccano gli 8,2 milioni dedicati alla capitalizzazione delle imprese per favorire il rafforzamento patrimoniale delle Pmi, con la possibilità di trasformazione da società di persone a società di capitali o di aumento del capitale sociale. Sono previste inoltre opportunità per gli investimenti green e la transizione energetica, con fondi dedicati per il settore produttivo, agricolo e turistico.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli, interverranno a presentare i bandi il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini, l’assessore regionale al credito Goffredo Brandoni, l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini, il presidente di Svem Andrea Santori, Paolo Mariani in rappresentanza del fondo "Credito Futuro Marche" e Silvano Bertini e Fabio Travagliati, della Regione.