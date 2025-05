Sostegno alla barbabietola da zucchero. Coldiretti plaude alla Regione Marche

C’è soddisfazione in Coldiretti Marche dopo l’approvazione, da parte della giunta regionale, di una proposta di legge per destinare 400mila euro al comparto della barbabietola da zucchero. "Un intervento concreto e strategico che arriva in un momento delicato per una filiera tornata centrale nell’economia agricola regionale, ma oggi minacciata da incertezze di mercato e concorrenza internazionale – dice l’associazione dei coltivatori –. Il provvedimento si inserisce nel solco di una precisa strategia politico sindacale che ha portato Coldiretti Marche a collaborare con Coprob, l’unica realtà cooperativa che produce zucchero 100% Made in Italy, per il ritorno di questa coltivazione in regione. Solo cinque anni fa nelle Marche si coltivavano appena 300 ettari di barbabietola; oggi si superano i 2.500 ettari".