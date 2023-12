Sostegno alla natalità, c’è l’ok:: "Alle famiglie serve stabilità"

È stata accolta dalla maggioranza la mozione del gruppo consiliare Insieme per San Severino sul sostegno alla natalità. I consiglieri hanno chiesto al sindaco di impegnarsi "a inviare al presidente Francesco Acquaroli e al presidente del Consiglio regionale un documento attraverso il quale chiede la rapida approvazione delle proposte di legge in materia di consultori familiari, asili nido e sostegno alla famiglia e alle coppie con figli; auspica un impegno delle Ast nell’applicazione della legge 194, in particolare dei suoi primi cinque articoli, perché siano noti gli strumenti di ausilio alle donne che decidono di partorire nonostante oggettive difficoltà e confida in iniziative della Regione volte alla realizzazione di percorsi dedicati e pacchetti informativi sulle modalità di aiuto e sostegno lavorativo, economico ed educativo per le donne partorienti e le famiglie". La giunta e il gruppo di maggioranza hanno votato a favore: "Sposiamo questa mozione perché quello della natalità è un problema attuale. Mi dispiace che nella discussione siano stati inseriti altri temi. Il cardine è che le famiglie hanno bisogno di essere stabili e di avere un lavoro sicuro". Contrari invece i consiglieri di minoranza Francesco Borioni e Alessandra, in disaccordo sull’aspetto relativo alla legge 194 che "dà della donna un aspetto che non ci appartiene" e si è astenuta la consigliera del gruppo promotore, Debora Bravi perché "in un momento così particolare, in cui si verificano atti di violenza contro le donne, non sono più sicura di avanzare una mozione che ponga l’accento sulla famiglia patriarcale". Accolta dall’amministrazione anche la mozione presentata da San Severino Futura volta ad impegnare il primo cittadino a "sollecitare il presidente Acquaroli affinché ponga in essere tutte le iniziative necessarie alla richiesta al Governo nazionale circa l’istituzione di una nuova Zes per le Marche o alla confluenza nella neocostituita Zes del Mezzogiorno, al fine di sostenere il rilancio dell’economia del territorio"

Gaia Gennaretti