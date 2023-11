"Sostegno alla natalità e istituzione della Zes: la Regione batta due colpi"

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino (mercoledì alle 19) e sono numerosi gli argomenti all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei, seguirà la discussione di due interrogazioni presentate rispettivamente da ’Insieme per San Severino’ e da ’San Severino Futura’, sulla riqualificazione urbanistica del centro storico e sul bando di selezione indetto dall’Assem per l’assunzione di un assistente tecnico al servizio idrico. L’assise settempedana, tra le altre cose, sarà poi chiamata ad approvare la variazione di bilancio di previsione 20232025 e l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche. E infine sarà chiamata a sottoscrivere una convenzione per la fornitura idrica e la gestione di alcune utenze in località Monte Acuto a confine con Treia e a discutere due mozioni della minoranza in merito alla richiesta di istituzione della Zona economica speciale per la Regione e sul sostegno alla natalità. In tal senso, ’Insieme per San Severino’ chiede che il sindaco si impegni, a nome del Consiglio comunale, ad inviare al presidente della Giunta regionale ed al presidente del Consiglio regionale un documento attraverso il quale si chieda "la rapida approvazione delle proposte di legge in materia di consultori familiari, asili nido e sostegno alla famiglia e alle coppie con figli, oltre che un impegno delle Aziende sanitarie territoriali nell’applicazione della legge 194, in particolare dei suoi primi cinque articoli, perché siano noti gli strumenti di ausilio alle donne che decidono di partorire nonostante oggettive difficoltà nella futura crescita del loro figlio. Siano pensati anche percorsi dedicati e pacchetti informativi sulle modalità di aiuto e sostegno lavorativo, economico ed educativo per le donne partorienti e le famiglie". Anche ’San Severino Futura’, con la sua mozione, intende impegnare l’amministrazione a sollecitare il presidente Acquaroli, in questo caso "affinché ponga in essere tutte le iniziative necessarie alla richiesta al Governo nazionale circa l’istituzione di una nuova Zes per le Marche o alla confluenza nella neocostituita ZES unica per il Mezzogiorno, per sostenere il rilancio dell’economia del territorio". Gaia Gennaretti