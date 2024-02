Sostegno all’Avis per le attività del 2023

Conta 1.500 iscritti, ogni anno registra oltre 2.500 donazioni di sangue e dal Comune riceverà 4.000 euro a parziale sostegno delle spese preventivate e che ammontano a 18.500 euro per l’organizzazione delle attività svolte nel 2023. È il contributo appena deliberato dalla giunta a favore dell’Avis di Civitanova, che opera sul territorio dal 1955 e che festeggia quest’anno il 68° anniversario dalla fondazione e il 52° dal gemellaggio con il Comune di Esine. Negli ultimi venti anni i soci donatori sono passati, tra alti e bassi, dai 953 del 2003 a quelli attuali, che sfiorano i 1.500, dopo essere riuscita l’associazione a sfondare la quota dei 1.700 nel periodo tra il 2009 e il 2012.

Oggi il rapporto tra donatori e abitanti è di 1/28 e le donazioni sono state 2.826 (dato Avis Civitanona 2022) di cui 2.117 di sangue (77%) e 649 di plasma (23%), utilizzate per interventi chirurgici, per emergenze legate a incidenti stradali e per le terapie. L’Avis è continuamente impegnata in azioni di promozione e proselitismo, per far conoscere l’associazione e la sua attività, specialmente tra le nuove generazioni e nel mondo della scuola così da trasmettere anche ai giovani il senso della solidarietà e della donazione.