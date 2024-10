Sostegno alle famiglie. L’asilo nido è gratuito

Avranno la possibilità di far frequentare ai propri bambini l’asilo nido comunale gratuitamente alcune famiglie recanatesi. È quanto ha deciso l’amministrazione comunale impegnando, da settembre a dicembre, la somma di 14 mila euro, già presente a bilancio per questo ultimo quadrimestre, per far fronte alle spese necessarie. "Grazie a questa misura – spiega l’assessore ai Servizi Sociali e alla Scuola, Emanuela Pergolesi, – l’amministrazione dà seguito a due importanti obiettivi: garantire un sostegno concreto alle famiglie e, in particolare alle donne, agevolandole nella conciliazione dei tempi vita-lavoro, e al contempo assicurare ai loro bambini e bambine percorsi educativi adeguati alla loro crescita".

L’obiettivo è comunque ancor più ambizioso perché l’amministrazione spera di estendere il sostegno alle rette del nido fino a luglio 2025 attingendo a fondi regionali. "La partecipazione all’Avviso della Regione Marche è fondamentale per rispettare gli impegni presi con le famiglie recanatesi – commenta ancora Pergolesi –. L’accesso ad ulteriori fondi regionali consentirà di ampliare il raggio d’azione della misura assistenziale in modo importante, consentendo, nel rispetto dei requisiti richiesti, l’esonero per l’intero anno educativo, con l’auspicio di una conferma della misura negli anni a venire. Così si tutelano donne lavoratrici e famiglie".

Soddisfatto anche il sindaco Emanuele Pepa: "Il sostegno alla famiglia e alla natalità è uno degli impegni che ci siano assunti già in campagna elettorale e che intendiamo onorare sino in fondo. Abbiamo a cuore la necessità di agevolare le situazioni più disagiate dando il massimo sostegno che le risorse di bilancio ci permettono".