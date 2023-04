Sostegno alle nuove attività giovanili

Torna l’iniziativa "Crea la tua impresa" a sostegno di nuove attività, create da giovani tra i 18 e i 35 anni, promossa dalla Caritas diocesana, in collaborazione con Progetto Policoro, Pastorale del lavoro, Comune di Fabriano, Unione montana Esino-Frasassi, Fondazione Carifac e Virgilio 2090. Come già fatto negli anni scorsi, previsti un percorso formativo e un sostegno economico a fondo perduto per l’avvio dell’impresa fino a 25mila euro. A spiegare nel dettaglio in cosa consiste l’opera proposta, è stato lo stesso arcivescovo Francesco Massara: "Con il bando si vuol coinvolgere sia candidati con un progetto imprenditoriale già pronto, sia quelli con un’idea in fase iniziale che ha necessità di essere sviluppata, in quanto poi i progetti strutturati saranno selezionati ed analizzati da esperti, anche del settore dell’attività ideata. I giovani saranno quindi guidati in un percorso in cui sarà approfondita la fattibilità dell’impresa analizzando e sviluppando il business plan, l’organizzazione e l’analisi del potenziale di mercato". Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro il 30 giugno scrivendo tramite email a [email protected]