Sostegno alle popolazioni africane: l’attività del volontario Ancillai

I venticinque anni di attività del gruppo missionario hanno preso forma nelle parole e nelle immagini di Armando Ancillai, un volontario di questa realtà che ne ha seguito l’attività dalla sua nascita, nel 1998. Il convegno, che si è svolto nel pomeriggio di martedì, ha riempito il salone parrocchiale ‘Don Lino Ramini’ di via del Timone: circa una settantina i presenti, come il Vescovo della Diocesi di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio, il medico Domenico Sicolo dell’associazione ‘Pro African Hospitals’ e i rappresentanti della ‘Cooperativa 13 maggio’ tra cui Galliano Micucci. Ancillai, relatore del convegno dal titolo ‘Vi racconto l’Africa’, ha ripercorso i momenti più importanti di un’avventura lunga un quarto di secolo, "iniziata grazie ad un progetto sostenuto dalla Cooperativa. A Kampala, la capitale dell’Uganda, don Lino ha fatto realizzare un vero e proprio campus scolastico, con aule e i dormitori". Negli anni, il gruppo missionario, composto da una ventina di volontari, ha dato manforte a tutto ciò e "sono stati sostenuti orfanotrofi e istituti per disabili", ha spiegato Ancillai. Un’attività benefica tutt’ora in atto, con il gruppo che in occasione delle festività si riunisce e raccoglie i proventi da destinare all’Africa. Francesco Rossetti