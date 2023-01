"Sostegno e vicinanza fondamentali per i malati di Sla e le famiglie"

di Franco Veroli La dottoressa Cristina Petrelli, del reparto di Neurologia dell’ospedale di Macerata, segue da diversi anni i malati di Sla. "La cosa più triste - dice - è che, nonostante l’impegno e la professionalità di ogni specialista, la malattia è del paziente che ne deve sostenere il peso insieme alla famiglia". Quanti casi di Sla si contano oggi in provincia di Macerata? "Attualmente contiamo circa 20 pazienti". E’ un’impressione oppure è vero che l’incidenza di questa malattia è in aumento? "Assolutamente vero. L’incidenza è di 1-3 casi ogni 100mila abitanti all’anno. In Italia si stima più di 6.000 persone affette da Sla e ci sono 2.000 nuovi casi ogni anno. Nelle Marche ci sono oltre 150 pazienti, nell’Ast di Macerata 9 casi su 100mila abitanti, media maggiore di quella che si registra negli Usa, 5 su 100mila abitanti". Quanti sono i pazienti seguiti, e con quale modalità, dal reparto di Neurologia? "Dal 2015 abbiamo seguito 70 pazienti e istituito un ambulatorio specialistico dove operano insieme neurologi, rianimatori, pneumologi, fisiatri, fisioterapisti, infermieri, logopedisti, nutrizionisti. Sono ambulatori mensili, organizzati con agende interne al reparto di Neurologia. I pazienti con sospetta Sla vengono ricoverati in reparto per eseguire gli accertamenti e, poi, contattati per accedere all’ambulatorio specialistico....