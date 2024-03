Sostegno linguistico per gli alunni immigrati dell’Istituto ’Mestica’

L’Amministrazione comunale di Cingoli sostiene l’attuazione del progetto linguistico

di sostegno a favore degli alunni immigrati che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica".

Con una propria delibera,

la Giunta municipale ha

deciso di erogare al "Mestica" 8.000 euro (4.000 entro durante questo mese, altrettanti a saldo entro l’anno corrente) come quota di compartecipazione al programma del "Mestica" che, in relazione al rilievo del fenomeno immigratorio nel territorio cingolano, ha dato risalto alla presenza di numerosi alunni immigrati nel suo plesso ex Elementare e Media. Quindi la realizzazione dell’iniziativa inerente al sostegno scolastico linguistico, propizia il miglior inserimento dei frequentanti le scuole e la loro più proficua integrazione. L’attribuzione dell’importo a favore del "Mestica", è una compartecipazione alla spesa sostenuta dall’istituto per incentivare i docenti interni e per poter completare con personale esterno il personale esecutivo del progetto.

g. c.