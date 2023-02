"Sostengo Bomprezzi, è una candidatura lanciata dai giovani"

"A prescindere da chi vincerà – premette Romano Carancini, consigliere regionale Dem –, dopo due anni di commissariamento due giovani iscritte si sono candidate alla guida del Pd regionale e questo è già un dato importante: è come se il Pd facesse un investimento sul futuro, puntando su due donne giovani. Io sostegno Chantal Bomprezzi".

Perché lei?

"Ha cinque anni di esperienza come assessore a Senigallia e ora è in consiglio comunale, all’opposizione, quindi ha un’esperienza di amministrazione. Ma soprattutto la sua è una candidatura spuntata dal basso a dicembre, dopo che il gruppo di giovani del Pd con cui aveva fatto rete in tutte e cinque le province fecero un documento, con cui decidevano di assumersi una responsabilità rispetto alla segreteria regionale. La sua candidatura è venuta dai giovani, questo mi ha fatto propendere verso questa scelta. A dicembre non c’erano impegni o attività in programma, mi ha colpito quell’iniziativa e Bompressi mi sembra genuina, sincera nel voler accogliere proposte per porre fine a una situazione della classe del partito dirigente fin qui non virtuosa, soprattutto per i conflitti creati negli anni".

Cosa propone?

"Il rilancio del percorso di partecipazione dentro i territori. Michela Bellomaria dice che, se sarà eletta, andrà nei circoli; invece Bomprezzi dice che si aprirà a un grande confronto – i "dialoghi con le Marche" – in vista del 2025. Vuole entrare nei territori sui temi centrali del futuro: sanità, lavoro, welfare e aree interne. Questa è la sua proposta che dovrà essere il collante per riportare serenità nel partito. Inoltre, per i ruoli in Parlamento o in Regione, ci dovranno essere le primarie, e non più cooptazione. In questo momento, i circoli del Pd sono a terra: dobbiamo rivolgerci ai territori, tornare ai contenuti".

Obiettivo primario è risanare il partito o vincere le elezioni?

"Le regionali saranno nel 2025, le politiche nel 2027: c’è tempo per resettare la discussione fatta dai leader di noi stessi. Torniamo all’autorevolezza e alla concretezza. Bomprezzi, che ha già detto che coinvolgerà Bellomaria in caso di vittoria, punta a ricostruire il tessuto della classe dirigente del Pd. In ogni caso, è importante andare a votare domenica, ritrovare uno spirito comune e dare un orizzonte. Dobbiamo riportare fiducia e credibilità a quello che diciamo".