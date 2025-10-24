"Sosteniamo chi è fragile ricordando il fondatore"

Il 24 ottobre è una data speciale per tutta la famiglia guanelliana. In Italia e nel mondo si celebra, infatti, la memoria di San Luigi Guanella, sacerdote e fondatore delle congregazioni dei Servi della carità e delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza. A Recanati è da tempo operante il "Villaggio delle Ginestre", un istituto di accoglienza e riabilitazione.

"La nostra missione – spiega suor Barbara Brunalli, direttrice dell’istituto di via Nazzario Sauro – è sostenere chi è fragile come anziani, persone sole, giovani con disabilità o in difficoltà. Don Guanella diceva che bisogna dare pane e paradiso: significa prendersi cura sia della persona nella sua dimensione materiale e sociale, sia della sua parte spirituale. Le due cose non si possono separare". L’Istituto recanatese accoglie 35 ragazze in regime residenziale e una ventina in diurno, oltre a offrire prestazioni ambulatoriali a minori e adulti. "Si accede tramite invio medico – prosegue suor Barbara – e ci rivolgiamo a persone con disabilità cognitiva associate ad altre patologie. Le attività comprendono percorsi riabilitativi, laboratori e momenti di socialità, sempre in un clima familiare. Il nostro obiettivo è mantenere vive le abilità e promuovere relazioni autentiche". Suor Barbara, laureata in lettere, sottolinea anche l’importanza del legame culturale con il territorio recanatese: "stiamo realizzando una biblioteca del Villaggio, che sarà gestita da alcune delle nostre ragazze. Sarà un modo per offrire loro nuove opportunità e al tempo stesso aprire le porte alla comunità".

Le celebrazioni al Villaggio delle Ginestre sono iniziate ieri con una castagnata, richiamo alle origini valtellinesi del santo. Oggi, giornata centrale, sarà celebrata la messa alle 10 officiata da don David, parroco della parrocchia di Cristo Redentore, seguita da un momento conviviale aperto a tutti. Infine, domani alle 17, sempre nella sala polifunzionale, si terrà il concerto dell’Orchestra di Fiati, ormai legata da un rapporto di amicizia con l’istituto.

"Il nostro intento – conclude suor Barbara – è mantenere vivo il contatto con la città, aprirci al territorio e promuovere occasioni di incontro. Don Guanella diceva che non si può fermarsi finché ci sono poveri da aiutare: questo resta il cuore della nostra missione".

Antonio Tubaldi