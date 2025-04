"Sosteniamo la sostenibilità". Lezione per un mondo più pulito

Per il progetto scolastico "Sosteniamo la sostenibilità" nella classe 2ªA ha tenuto una lezione sui rifiuti e sul pericolo che causano, Alessandro Battoni, che lavora al Centro educazione ambientale (Cea) di Macerata. Ci ha spiegato che fino qualche anno fa, i rifiuti venivano raggruppati e imballati per creare delle ecoballe, questo termine ha il prefisso “eco“ perché si riferisce alla raccolta differenziata dei rifiuti, ovvero al recupero e al riciclo del rifiuto. Esso identifica dei cilindri di grosse dimensioni in cui si compattano i rifiuti solidi urbani una volta trattati perché diventino combustibile derivato dai rifiuti (Cdr). I rifiuti idonei, in particolare quelli a base di materie plastiche, vengono ridotti in pezzi, quindi aggregati in grandi blocchi compattati in strati di pellicola plastica, le ecoballe appunto. Queste ultime vengono accatastate formando cosi delle vere e proprie colline, le quali a strati vengono ricoperte di terra, e coltivate con erba e/o alberi, per confondersi più possibile con il paesaggio circostante.

L’ultima collina in provincia di Macerata, formata dalle ecoballe di rifiuti, si trova attualmente vicino Cingoli. L’esperto ha spiegato che prima dell’invenzione delle ecoballe, i rifiuti venivano bruciati negli inceneritori, impianti industriali utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti tramite combustione ad alta temperatura. Lo scopo dell’incenerimento dei rifiuti era di diminuirne l’ingombro. Ma anche gli inceneritori di ultima generazione hanno un forte impatto sull’ambiente ed emettono sostanze tossiche, dannose agli esseri viventi e all’ambiente. Battoni ci ha illustrato l’importanza di seguire la regola delle 4R. Eccole. Riduci: è fondamentale ridurre la produzione di rifiuti all’origine, quindi non comprare cose inutili. Sarebbe bene, ad esempio, non acquistare oggetti usa e getta, come i bicchieri di plastica, e usare al loro posto quelli di carta o meglio ancora quelli di vetro che diventano rifiuto solo quando si rompono. Ripara: ogni prodotto va utilizzato più volte possibile, è preferibile riutilizzare gli oggetti aggiustandoli e comprando quelli che hanno una lunga durata. Ci è stato spiegato che forse le stampanti 3D, in un futuro non troppo lontano, saranno molto utili per riparare piccole parti fondamentali degli oggetti. Ricicla: tutto ciò che non serve più deve essere trasformato, in modo che si possa riutilizzare. Recupera: valorizzare ciò che per qualcuno è un rifiuto per ricavare altri oggetti utilizzabili tramite i centri del riuso, presenti a Macerata e a Civitanova, dove è possibile recarsi per prendere oggetti lasciati lì da qualcuno che non ne aveva più bisogno. Normalmente si pensa che il riciclaggio sia l’azione più importante da fare, in realtà tutte le “4R“ sono fondamentali per rendere il mondo un posto migliore, pulito e per vivere meglio tutti.

Claudia Castagna,Eleonora Cerolini 2ªA