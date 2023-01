Sostenibili e competitive: aziende e università a passo spedito verso una economia green

Domenico Guzzini, da tempo avete avviato il programma Circle. In che cosa consiste?

"Convertiamo la filiera ’materia - produzione - uso - rifiuto’, in un nuovo sistema circolare: ’recupero - riciclo - produzione - riuso - recupero’. Circle integra la sostenibilità nel modello di business con un approccio alla circolarità che si aggiunge alle caratteristiche di durevolezza e riciclabilità, che da sempre contraddistinguono le nostre collezioni. Nel 2022 abbiamo raggiunto lo status di Società Benefit: pur avendo scopo di lucro, nel nostro obiettivo aziendale è inclusa, la creazione di valore sociale e ambientale".

Quali sono i risultati raggiunti fino ad ora?

"Siamo soddisfatti dei risultati che ci hanno portato ad utilizzare, oltre alle materie plastiche di seconda vita anche, primi al mondo nell’oggettistica per la casa, i materiali plastici Bio-based. A fine 2021 abbiamo iniziato ad utilizzare il biopolistirene, ottenuto dalle biomasse vegetali. Una vera rivoluzione per il settore dell’arredo-design".

In mezzo ad aziende ’corrette’ ce ne sono altre che usano la sostenibilità come uno slogan senza alcun riscontro nei prodotti e nei processi produttivi. Cosa si può fare?

"Cerchiamo di rappresentare un esempio genuino di azienda che, con i mezzi a sua disposizione, fa del proprio meglio per adottare strategie di sostenibilità e comunicarle in modo chiaro e onesto. Il greenwashing è una pratica molto diffusa, ma non c’è un organo che tuteli i consumatori e certifichi la veridicità di quanto dichiarano le aziende".

Siete intervenuti anche sui consumi energetici. In che modo e con quali esiti?

"Dal 2010 parte dei consumi di energia elettrica sono autoprodotti dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto dello stabilimento di Recanati, che copre fino al 30% dell’energia consumata. Abbiamo reso lo stabilimento di Recanati energeticamente efficiente: sostituendo tutte le lampade al neon con Led e realizzando coibentazioni ad alta efficienza. Renderemo tutti i macchinari ad alimentazione elettrica e riutilizzeremo le acque di raffreddamento delle presse per riscaldare gli ambienti".

Nel futuro ci sono collaborazione tra imprese integrate e dialogo con l’ambiente…

"Ci siamo già mossi. Grazie alla partnership con Camst group, abbiamo realizzato un kit composto da posate in acciaio inox e da un astuccio in materiale plastico bio-based che sostituirà le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali".

f. v.