Sostenibilità degli investimenti. Incontro con gli esperti alla Bcc

Si parlerà di sostenibilità degli investimenti nell’incontro di oggi pomeriggio, alle 17, organizzato dalla Banca di Credito cooperativo di Recanati-Colmurano nella sua sede in Via Kennedy a Montecassiano. Ospite speciale dell’incontro il presidente Emil Banca, Gian Luca Galletti, ex ministro dell’ambiente; a seguire la relazione tecnica di Felicita De Marco, responsabile Group Sustainability & Esg Strategy Gruppo Bcc Iccrea, e gli interventi dell’imprenditoria locale con il direttore generale Astea Spa Massimiliano Riderelli Belli, e l’amministratore delegato Ergon Group Sas Diego Margione. Ad aprire i lavori il presidente della Bcc di Recanati (nella foto) e Colmurano Sandrino Bertini e il vice direttore generale Marcello Marcolini, presenta l’evento Daniela Gurini. Il convegno è rivolto a tutte le aziende che vogliono approcciarsi al mondo della sostenibilità e valutare l’impatto positivo che le informazioni, in ambito Esg, offrono alle aziende sostenibili e all’investitore sostenibile. Dal punto di vista aziendale, essere riconosciuti come azienda sostenibile e avere una buona valutazione Esg significa potersi proporre agli investitori con una prospettiva di migliore redditività e minore rischiosità. Tra i vantaggi di un rating Esg positivo ci sono anche il rafforzamento del posizionamento competitivo e della leva commerciale, il miglioramento dell’immagine e della reputazione dell’azienda, nonché migliori opportunità di accesso a finanziamenti o al mercato dei capitali. Evento valido per i crediti formativi dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili.