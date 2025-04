Sostenibilità e dieta mediterranea . Erdis Marche in prima linea

Erdis Marche aderisce alla Green food week, iniziativa di Foodinsider per promuovere menù sostenibili. L’iniziativa punta a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima: come dimostrano studi scientifici, il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra.

La Green food week rappresenta un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare.

"La proposta della Green food week rispecchia pienamente la nostra idea di alimentazione come elemento chiave per il benessere delle persone e del pianeta", evidenzia Agnese Sacchi, presidente di Erdis Marche. Erdis eroga nel territorio marchigiano un milione di pasti l’anno.