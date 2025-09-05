Sostenibilità sulle due ruote. Cinque giornate per l’ambiente

Cinque giornate, tante voci, una sola direzione: guardare avanti, verso una mobilità più consapevole, più umana, più sostenibile. La rassegna "Pedali che raccontano" si è chiusa con grande partecipazione, ma soprattutto con una rinnovata voglia di fare rete, condividere idee e costruire insieme il cambiamento. Non solo incontri tecnici o interventi istituzionali: a rendere speciale questa iniziativa è stata la varietà dei contributi e la sincerità delle storie.

Come quella di Laura Carota, che ha emozionato il pubblico raccontando il suo percorso di rinascita e libertà in sella a una bici, con il racconto "Una mattina all’alba l’immenso respiro dell’aria". Una storia che ha ricordato a tutti quanto la mobilità sostenibile sia prima di tutto una questione di persone.

Tra i momenti più significativi, l’intervento di Bruno Valeriani, architetto, sui progetti di ciclovia lungo il fiume Chienti e la rete dell’Abbazia, l’approfondimento di Daniele Cervellini sull’educazione stradale nelle scuole, le riflessioni condivise da Carlo Pasqualini e Francesco Baldoni della Federazione Ciclistica Italiana sul futuro del cicloturismo. L’intervento di Angelo Broccolo sul creare circuiti di strade sicure per allenarsi in sicurezza.

La presenza della giovane campionessa Rebecca Fiscarelli, con il suo racconto di sport e determinazione, ha aggiunto un tocco di energia e ispirazione. Importante anche il contributo della Fiab. "La mobilità sostenibile – ha detto l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Roberta Belletti – è un obiettivo, sì, ma anche un viaggio che possiamo intraprendere insieme".