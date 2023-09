Sostituzione di 30mila contatori a Recanati: ecco come funzionano

La Distribuzione Elettrica Adriatica (DEA), società del Gruppo Astea, sta per sostituire 30.000 vecchi contatori con nuovi apparecchi smart per tutte quelle utenze alimentate in bassa tensione, come quelle domestiche, artigianali, commerciali e piccoli siti produttivi che si trovano nei territori di Osimo, Recanati e Polverigi. Si inizierà, entro la fine dell’anno, con alcune zone della cittadina leopardiana e precisamente i quartieri Le Grazie, Castelnuovo e contrada San Francesco. Poi sul sito web di DEA verranno aggiornate, semestre per semestre, tutte le zone che verranno coinvolte. Entro il 2025 sarà conclusa l’intera campagna di sostituzione. Non sarà necessaria la presenza dell’intestatario dell’utenza, non verrà modificato alcun contratto di distribuzione e l’intera operazione sarà a cura e spese di Dea. Si tratta di strumentazioni tecnologiche di seconda generazione che possono essere gestiti da remoto, monitorando in tempo reale il consumo di energia elettrica e la potenza effettiva assorbita dagli apparecchi collegati alla rete elettrica. La differenza sostanziale con i contatori elettronici di prima generazione, esteticamente molto simili, è che in quelli 2G la lettura dei consumi avviene con frequenza non mensile ma giornaliera, registrandoli ogni 15 minuti. Potendo accedere ai dati sulle abitudini di consumo, è possibile capire in che modo ridurli e risparmiare, semplificando la quotidianità e aiutando a tutelare l’ambiente. Il direttore generale Massimiliano Belli Riderelli (nella foto) spiega che Astea sta cercando di "ampliare la società DEA sia geograficamente, acquisendo nuovi player, sia con gli investimenti tecnologici e digitali per dotarla di tutte le opportunità che le reti possono utilizzare".

a. t.