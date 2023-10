Sotto i sacchi neri si cela la segnaletica turistica

Ma che cosa sono quei grossi bussolotti chiusi con sacchetti neri che da qualche tempo sono collocati nella zona del Colle dell’Infinito, lungo la passeggiata leopardiana? In molti se lo stanno chiedendo e i più curiosi hanno sbirciato dentro svelando il mistero: si tratta di una segnaletica turistica che dovrebbe illustrare il progetto "a spasso nell’Infinito", invitando turisti e residenti ad adottare quel famoso mattoncino del colle dell’Infinito attraverso una donazione con l’art bonus. "E’ un totem informativo - spiega Rita Soccio, assessore alla Cultura - del progetto dei mattoncini ed è attualmente coperto perché mancano alcune parti. Appena ultimate lo scopriremo. ll progetto non finisci mai, Gli art bonus in teoria sono sempre aperti, per cui continuiamo a proporlo ai cittadini". Era il 2020 e l’Amministrazione assicurava che entro il 2021 sarebbe stato realizzato l’innovativo progetto di valorizzazione della passeggiata lungo il Colle dell’Infinto: un tratto di circa 2 km del viale, che congiunge con il Museo di Villa Colloredo Mels, si sarebbe trasformato in un percorso immersivo turistico-culturale supportato da strumenti tecnologici, analogici e piccole infrastrutture posizionate lungo il tracciato stesso. Purtroppo il progetto non ha avuto un grande seguito: ad oggi sono stati solo in 12, di cui 6 imprese, fra cui la IGuzzini illuminazione, che hanno sborsato in tutto 12.215 euro a fronte di un preventivo di spesa di ben 420 mila euro. Le spese, però, ci sono state nel frattempo per un ammontare di oltre 30 mila euro di cui quasi 9.000 per la Promo PA Fondazione, che ha definito il progetto di valorizzazione e ne ha curato la campagna di comunicazione, e 2.806 euro per la ditta Bordoni Lavorazioni Metalliche, per la fornitura e posa in opera di dieci lamierini da inserire nella balaustra di viale Colle dell’Infinito, ciascuno riportante il nome dei donatori Art Bonus, di una targa metallica di ringraziamento e di dieci leggii metallici da installare per i QRCode. Infine è stato affidato l’incarico alla ditta Melazeta di eseguire il percorso ispirativo digitale con lo sviluppo di una specifica App base (costo 6.600 euro) e di un’altra App legata alla fruizione del percorso attraverso la scansione di QRCode (costo 6.900 euro) oltre all’hosting per un biennio e alla manutenzione per un anno per l’importo complessivo di 19.400 euro.

Asterio Tubaldi