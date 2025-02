Sotto la lente dei carabinieri 89 persone

Controlli ad ampio raggio nei luoghi più sensibili della città e del territorio. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì, la compagnia dei carabinieri di Macerata ha attuato un ampio servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, con l’obiettivo di intensificare l’attività preventiva e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. L’operazione ha previsto una serie di verifiche mirate nei luoghi considerati a maggiore rischio. Sono stati attuati diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi ritenuti sensibili. Sono state impiegate tredici pattuglie, che nel corso delle attività hanno controllato 89 persone, di cui 18 gravate da precedenti di polizia, 17 stranieri e 69 veicoli. Sono state svolte verifiche anche in diversi esercizi pubblici di Macerata. Continua il giro di vite da parte dell’Arma in un’ottica di repressione e prevenzione. Anche sul fronte dei reati predatori e delle truffe (anche online). La settimana scorsa, a Sforzacosta era stata messa a soqquadro la casa della commerciante, Sara Mandolesi, titolare di un negozio di abbigliamento nella frazione. Il blitz era stato messo a segno tra le 20 e le 21, mentre la donna era impegnata in una diretta Facebook nella sua attività, "Sara la moda a piccoli prezzi", per promuovere i suoi capi di abbigliamento. Ma anche nell’entroterra o lungo le città costiere sembrano placarsi i furti. La raccomandazione da parte delle forze dell’ordine è chiamare sempre il 112 per qualsiasi auto o persona ritenute sospette.

re. ma.