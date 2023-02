Sotto la lente di Mignini il rapporto con il potere visto da quattro pensatori

"Se l’avessero in mano, lo ucciderebbero". Questa frase, estrapolata da ’Repubblica’ di Platone, fa da intrigante premessa alla conferenza che Filippo Mignini (nella foto) terrà oggi a Cingoli sul tema "Potere e liberazione umana: Giordano Bruno, Alberico Gentili, Matteo Ricci, Li Zhi". L’atteso appuntamento culturale, il quarto del ciclo "Domeniche a Santo Spirito, incontri di storia, lettere e arti" programmato dal Comune, si terrà alle 17 nell’auditorium Santo Spirito. Mignini, docente emerito di Storia della filosofia all’Università di Macerata e socio dell’Accademia nazionale dei Lincei, terrà una lectio magistralis finalizzata alla riflessione sul rapporto tra potere (inteso in tutte le sue connotazioni) e pensiero, quale via verso una reale libertà umana. Saranno evidenziati gli intenti di quattro pensatori, di cui due (Gentili e Ricci) marchigiani, che nella loro personale vicenda sono stati interpreti del rapporto potere e pensieropotere e libertà. Gianfilippo Centanni