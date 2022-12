Sotto l’albero ci sono anche i fondi per la bretella verso Villa Potenza

Il 2022 si chiude con un’altra pioggia di milioni, ben 25, per il Comune di Macerata che andranno a finanziare la bretella di collegamento tra la galleria delle Fonti e Villa Potenza. I soldi sono stati stanziati dalla Regione all’interno del bilancio di previsione. "È notizia di questi giorni l’inserimento nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 della Regione Marche, del finanziamento di 25 milioni di euro di fondi regionali per la bretella di collegamento Macerata-Villa Potenza - commenta il sindaco Sandro Parcaroli -, un passo decisivo per migliorare le infrastrutture di una vallata che, oltre al centro fiere, vedrà presto sorgere il casello autostradale tra Porto Potenza e Porto Recanati. Tutto ciò grazie al fondo rotativo di progettazione, giunto oggi a quota 12 milioni di euro, fortemente voluto dall’assessorato alle Infrastrutture della Regione, grazie al quale sono state stanziate le risorse necessarie per rispondere al fabbisogno di una progettualità che mancava da troppo tempo nei bilanci regionali, una progettualità che è la premessa necessaria per la realizzazione delle opere destinate a ricollocare le Marche e le sue province nel gruppo di testa dei territori più dinamici d’Europa".

I fondi si aggiungono agli 83,4 milioni stanziati in questi giorni dal Cipess per realizzare l’intervalliva via Mattei- La Pieve. "Funziona alla grande la filiera istituzionale tra Comune di Macerata, Regione e governo nazionale per risollevare le Marche - ha concluso il sindaco -. Un ringraziamento al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, per la grande attenzione nei confronti di Macerata e di un territorio che ha già dimostrato, grazie soprattutto al modello Quadrilatero, come sia possibile puntare allo sviluppo socioeconomico facendo leva sulle infrastrutture".

Sulla stessa linea anche i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi (Fratelli d’Italia) che sottolineano la pioggia di fondi arrivati in questi giorni per il Maceratese grazie all’intesa con la Regione Marche ed evidenziano come il centrodestra e, in particolare, il loro partito stiano portando a casa risultati molto importanti per la città e tutto il territorio provinciale nel rispetto anche degli impegni elettorali assunti dalla coalizione di centrodestra alle elezioni comunali, regionali e nazionali. "Mai tanti fondi stanziati in così poco tempo - sottolineano Borroni e Livi -. Il lavoro congiunto tra la giunta regionale guidata da Acquaroli e il governo nazionale con il premier Meloni sta sta generando finalmente quelle risposte che il territorio aspetta da decenni punto si inizia così a colmare uno dei gap più importanti per lo sviluppo delle Marche".