"Sotto l’albero due regali per l’hospice"

Stipulare con l’Università di Camerino entro questo anno un ambizioso progetto che prevede il bando di una borsa da centomila euro per finanziare in due anni gli studi di un ricercatore sulla vitamina D: questa la volontà della Fondazione onlus "l’Anello della Vita", annunciata dal presidente, l’avvocato Marco Massei. "Questo progetto – ha dichiarato Massei nella conferenza stampa tenutasi all’hospice di San Severino – ci inorgoglisce. La vitamina D è la vitamina del sole, con proprietà importanti che possono avere effetti positivi sui malati oncologici; ci aspettiamo grandi risultati dallo studio, che non avrà alcuna problematica invasiva verso i pazienti ed i cui costi saranno sostenuti dalla nostra Fondazione". Presente all’incontro l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: "Ringrazio Massei, che negli anni si è battuto per la difesa dei servizi sanitari, in particolare dell’ospedale di San Severino" ha esordito l’assessore, rimarcando l’importanza anche politica dell’incontro: "In due anni siamo passati dall’idea dell’ospedale unico al potenziamento delle strutture di Camerino e di San Severino: il primo intervento lo abbiamo fatto sul reparto di oncologia attraverso quei marcatori che ci danno la proiezione anticipata di ciò che si può sviluppare". Un’ultima considerazione sulla riforma regionale della sanità che entrerà in vigore tra pochi giorni: "Essa prevederà nella provincia di Macerata un direttore generale che avrà a disposizione direttamente risorse umane, finanziarie e strumentali; dimostriamo quindi in modo inequivocabile che questi ospedali non dovevano essere chiusi, ma potenziati".

Nell’incontro è stata annunciata, grazie alla generosità di Roberto Vissani di Roberto Equipe Parrucca, la donazione alla stessa hospice di cento foulard, destinati alle pazienti oncologiche che, per le cure chemioterapiche, hanno subito la perdita dei capelli. "Tale donazione è un gesto sublime", ha dichiarato Daniela Corsi, subcommissario dell’Area Vasta 3; "la sfida della sanità possiamo vincerla solo restando uniti: operatori, realtà private, dirigenti, amministratori", ha aggiunto Anna Menghi, consigliere regionale in Commissione sanità. Presenti all’incontro il dottor Sergio Giorgetti, responsabile dell’hospice, e Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, che ha ringraziato a nome della città i fautori di questa duplice iniziativa.

Alessio Botticelli