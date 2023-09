Sotto lo stesso cielo", il Musical sulla Strage di Migranti a Macerata"

"Sotto lo stesso cielo", il musical che racconta la strage di migranti del 3 ottobre 2013, andrà in scena domani alle 20.30 nel teatro Don Bosco di Macerata. La Compagnia del Kintsugi accompagnerà i ragazzi del liceo scientifico-musicale-coreutico Marconi di Pesaro, con il Comitato Tre Ottobre. Il musical rielabora i racconti di Vito Fiorino, falegname e pescatore per passione, che quella mattina di ottobre era per caso nella rada a Lampedusa e che con l’aiuto di un amico riuscì a salvare 47 persone. Le sue storie, rielaborate con i ricordi di alcuni dei sopravvissuti diventano teatro, in uno spettacolo di grande successo. L’organizzazione del musical, che arriva a Macerata per la seconda volta, è stata resa possibile dal gruppo maceratese di Refugees Welcome, associazione impegnata nell’accoglienza di migranti e nel mentoring, un accompagnamento verso l’autonomia, avendo come obiettivo l’inclusione sociale (http:refugees-welcome.it). Refugees Welcome, presente in Italia dal 2015 e a Macerata dal 2016, vuole diffondere una nuova modalità di accoglienza in famiglia e nella società civile.