Sotto sequestro lo chalet Cala Maretto: "Usati fondi pubblici"

Sequestrato dalla Guardia di finanza il Cala Maretto, sul lungomare sud di Civitanova: denunciati quattro uomini, tra cui l’amministratore Sabri Mucalla, albanese proprietario di una fabbrica di cappelli a Monte Vidon Corrado, e un commercialista del Fermano. I finanzieri del Nucleo di polizia economico–finanziaria di Macerata hanno dato esecuzione nei giorni scorsi a un decreto di sequestro preventivo di oltre 850mila euro: sono stati vincolati il ristorante e stabilimento balneare del lungomare Piermanni, quote societarie e conti correnti.

L’attività dei finanzieri, diretti dal colonnello Francesco Mirarchi, è partita con l’obiettivo di verificare i requisiti per la richiesta dei contributi statali, nonché le modalità d’impiego da parte della società che opera nel settore dell’abbigliamento. Le indagini hanno consentito di seguire i movimenti di denaro e di risalire ai beneficiari delle operazioni. Sarebbe emerso, per l’accusa, un sistema illecito per ottenere un fondo garantito dallo Stato, per circa 500mila euro, in teoria destinati a migliorare con macchinari e altro l’azienda di cappelli, e invece investito per l’acquisto del Cala Maretto.

Il rappresentante legale dell’azienda si sarebbe avvalso delle due società per emettere e utilizzare fatture relative a operazioni inesistenti concernenti la vendita, mai avvenuta, di tessuti e materie prime, allo scopo di evadere le imposte e giustificare le movimentazioni finanziarie tra le due realtà. Dall’esame degli apparati telefonici e della documentazione sarebbero state acquisite varie prove sul coinvolgimento del commercialista, attraverso consulenze fornite in materia fiscale per agevolare il riciclaggio dei proventi illeciti.

Alla luce di quanto emerso, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi ha ottenuto dal tribunale la misura cautelare reale per 850.362 euro. Il sequestro ha riguardato lo chalet, le quote societarie e le liquidità nei conti correnti, i depositi e le altre forme di rapporto con gli istituti bancari o finanziari riferibili agli indagati, nonché le disponibilità delle imprese coinvolte.

Il locale è stato affidato a un amministratore giudiziario, nominato dal tribunale per assicurare la gestione ordinaria e la conservazione dei beni sequestrati. Al termine delle indagini sono stati denunciati, a vario titolo, quattro uomini per svariati reati connessi all’emissione e utilizzo di false fatture, malversazione di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: il titolare del locale, due stranieri e il commercialista fermano. Inoltre, alle due società coinvolte sono stati contestati gli illeciti amministrativi relativi alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Inoltre al termine dell’indagine si è stato segnalato alla procura della Corte dei Conti un soggetto, ritenuto responsabile del danno erariale cagionato pari a circa 400mila euro.

Gli indagati però, difesi dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli e Francesco Corsi, respingono le accuse. "Non c’è alcun danno per l’erario o per lo Stato, tante accuse sono destinate a cadere – dichiara l’avvocato Gabriele Cofanelli –. Gli inquirenti sono partiti dal presupposto che si trattasse di un finanziamento a fondo perduto, mentre invece era previsto un dovere di restituzione e il piano di rientro è stato sempre rispettato dal mio assistito. Valuteremo il ricorso al tribunale del riesame per chiedere il dissequestro di beni e conti".

Chiara Marinelli